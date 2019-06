Prezydent Duda: Jak się pieniądze zabierze złodziejom, to one są

Prezydent spotkał się dziś z mieszkańcami powiatu ostrowskiego. W czasie swojego wystąpienia zapewnił, że wdrożone do tej pory programy wsparcia dla rodziny i "zwykłego obywatela" będą realizowne.

– Nie słuchajcie państwo wszystkich tych, którzy mówią, że ta władza zaniecha tych programów. Ta władza te programy wprowadziła, to był element programu i one będą konsekwentnie realizowane – podkreślał. Andrzej Duda przypomniał głosy polityków dzisiejszej opozycji jeszcze przed wyborami, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. – Od samego początku słyszeliśmy: nie ma, nie będzie pieniędzy. Jak się pieniądze zabierze złodziejom, to są. Jakby ktoś mnie pytał o jakich złodziejach mi chodzi, to myślę o tych, którzy nas przez całe lata okradali z VAT-u – wskazywał.



Głowa państwa mówiła również o zmianach, jakie powinny zajść w Unii Europejskiej. – Moim osobisty marzeniem i przekonaniem jest to, żeby właśnie takie instytucje Unii Europejskiej były wzmacniane: Rada Europejska i Parlament Europejski. Tam jest nasza demokratycznie wybrana reprezentacja i to one powinny mieć w Unii jak największą siłę, tak jak i parlamenty narodowe – podkreślał Andrzej Duda. W jego ocenie, Wspólnota powinna być bardziej demokratyczna.

Czytaj także:

Schetyna: Nic co było dane, nie zostanie odebrane!