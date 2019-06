Haniebne słowa Gretkowskiej o Polakach: Lubią dawać d**y każdemu, kto posmaruje

W felietonie zamieszczonym na Facebooku Manuela Gretkowska przypomina, że do jesiennych wyborów pozostgało już ok. 100 dni. Jak twierdzi pisarka, może to być "100 ostatnich dni, jeszcze nie całkiem, ale demokratycznej Polski". "PiS domknie swoje reformy - sądownictwa, szkolnictwa wszystkiego co pozwalało na normalność. A potem, po iluś latach będziemy znowu szczęśliwi, gdy uda się nam wyzwolić z koszmaru. Nie iść do przodu, ale stać w miejscu" – podkreśla.

"Biedroń – derwiszem polskiej polityki"

Gretkowska pochyla się nad przedwyborczą kondycją opozycji i jej niedoszłym zjednoczeniu. Program polskiego stronnictwa Ludowego określa, jako "Bóg istnieje więc PSL też". "Mogli dorzucić nowoczesny postulat o zaganianiu z pastwisk bydła dronami. A Kaczyński by ich zdyskontował programem: Tucznik powyżej pół tony głosuje, kto mu zabroni? Świni?" – pisze dalej. Słowa krytyki płyną także pod adresem Wiosny. "Z Biedroniem, derwiszem polskiej polityki, nie da się rozmawiać. Z derwiszami się tylko tańczy. Szkoda, że na Titanicu. To tyle o zjednoczeniu opozycji" – wskazuje. Pisarka poświęca również kilka zdań Tuskowi. Jak podkreśla, jego wycofanie ze startów w wyborach prezydenckich może usprawiedliwiać jedynie nadzieja na najwyższe unijne stanowisko. "Jeśli zrezygnuje z kandydowania na prezydenta Polski, przez brak przewagi w sondażach, znaczyło by że oczekiwał władzy podanej na tacy. Sprytnie? Radził nam przecież użyć sprytu" – dodaje.

"Zamiast bić się w pierś, walnijcie się w mózg"

Gretowska pisze, iż śmieszy ją jak polska inteligencja bije się w piersi, że nie edukowała narodu, nie pochyliła się nad "maluczkimi". "Gnojami, które zabierają nam wolność. Popatrzcie na nich w sejmie, na ich posłów - Suskiego szarpiącego się z bohaterem podziemia Klichem, Pawłowicz zaplutą nienawiścią, Piotrowicza ciumkającego pedofilów, komuchów i prezesa" – czytamy. Pisarka podkreśla, że zamist bić się w piersi, powinni walnąć się w mózg.

"Przewaga pisowców nie jest ogromna. Mimo kasy, propagandy. Trzeba namówić tych, którzy wybrali splendid isolation" –wskazuje i dodaje, że nie jest to już "XIX wiek pozytywistycznych zrywów i lektur". "„Kamizelka” stała się kuloodporna, „Siłaczka” poszła do korpo. „Antek” M. kolaboruje z ruskimi. Mówienie o braku dostępu do wiedzy w XXI wieku jest śmieszne, gdy każdy ma dostęp do internetu. Czyja wina, że zamiast czytać Żiżka, tłucze na nim porno albo gry.(to był żart, zwykłych ludzi nie stać na taką czystą kokainę jak Żizka)" – dodaje.

"Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, dupcyć po bożemu"

W dalszej części swojego tekstu, Gretkowska pisze co myśli nie tylko o polskiej młodzieży, ale i Polakach, których zestawia z zachodnimi sąsiadami. "Kiedy w Niemczech drugą siłą polityczną stają się Zieloni, u nas największym problemem jest czy starcy w sutannach poprą starca w paranoi. Młodzież, wszędzie indziej w ekologicznej awangardzie, u nas głosuje tylko w 25% i do tego większość na konserwatywnych idiotów. Jakby mieli żyć w cyrku z klaunami, a nie demokratycznym kraju. Tak, to klęska szkoły i zwycięstwo lekcji religii nad rozumem. To jest nasz problem, największy, bo największym sprzymierzeńcem PiS-u jest Kościół" – pisze. To właśnie Kościół i lekcje religii Gretkowska wini za to, że "Polacy są konserwatystami w przebraniu socjalistów". Dalej pada więcej haniebnych słów: "Instytucja, która ekskomunikowała łódzkiego księdza za herezję, hołubi pedofili. Duchowny gwałcący dzieci nie może wierzyć w Boga. Więc Kościół polski prędzej ekskomunikuje Boga niż swoich. Ulubiona pieśń kościelna: „Dzięki nam uzyskaliście wolność”. A przez kogo straciliśmy ją na 200 lat? Co zrobiliście żeby uratować wtedy Rzeczpospolitą, zamiast rozmiękczać ją w infantylnej Sarmacji? Wszystko, byle nie dopuścić do protestanckiej dyscypliny myślowej i moralnej. Tylko w upadku sumień, rozumu potraficie dobić leżących krzyżem. Historia się powtarza jak refren".

Kończąc Gretkowska przewiduje, że "Polska stanie się znowu krajem zastępczym". "Już jest drugorzędnym z podróbą chemii, kultury, nowoczesności. Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, dupcyć po bożemu i dawać tej d**y każdemu kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia" – kończy.