"Wyborcza": Tak Platforma chce odzyskać wyborców

W dzisiejszym wydaniu „GW” czytamy jak Platforma Obywatelska, chce odzyskać wyborców. Politycy PO w ramach akcji "POrozmawiajmy" odwiedzają najpierw powiaty we własnych okręgach, następnie dalsze. Z wyborcami spotkają się niemal codziennie – opisuje "GW". Jak czytamy, „partia zamówiła też dokładne badania elektoratu, a jej politycy jeżdżą w teren, by mobilizować wyborców”.

Zamówiona przez PO analizuje obejmuje wszystkie wyborczy od 2014 roku – samorządowe, prezydenckie, parlamentarne i ostatnie, przegrane wybory do PE. Co wskazują badania? Jedną z przyczyn przegranej PO (która była największą partią w ramach Koalicji Europejskiej) była wysoka frekwencja, gdyż do wyborów włączyło się wielu mieszkańców wsi i małych miast, przychylnych PiS.

Jak podaje "GW", badania wskazały też, że do wyborów poszło wiele osób powyżej 50 i 60 roku życia, które głosowały na PiS w ramach "efektu trzynastej emeryty", słabą frekwencję odnotowano natomiast wśród osób młodych, co według analizy osłabiło wynik KE. „Mobilizacja 40-latków dała w 2018 r. zwycięstwo w wyborach samorządowych m.in. prezydentom Warszawy, Wrocławia czy Poznania” – czytamy.