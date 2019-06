Zerowy PIT dla młodych jeszcze w wakacje. Rząd przyspiesza prace

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Jeżeli osoba do 26 r.ż. zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Projekt zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia miał być ogłoszony pod koniec marca. W maju miał zostać przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych. Jak wówczas zapowiadano, do połowy czerwca przewidywane było podpisanie zmian przez prezydenta, by od 1 października nowe przepisy weszły w życie. Teraz jednak prace przyspieszono.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział w radiowej Jedynce, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. – On już został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jestem przekonany, że jutro rząd przyjmie tę ustawę i od razu prześle do parlamentu – oświadczył Dworczyk.

Ustawa ma wejść w życie od 1 sierpnia. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników. W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł. Zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.