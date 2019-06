"Z takim rządem będziemy walczyć". Schetyna ostro uderza w PiS

Liderzy PO – Grzegorz Schetyna i Sławomir Neumann, odwiedzili dzisiaj Rumię (województwo pomorskie). W rozmowie z mieszkańcami, politycy podkreślali wagę pracy samorządów.

– Spotykamy się z samorządowcami. Wczoraj byliśmy w Rawiczu, Bojanowie, w południowej Wielkopolsce. Wcześniej na Pomorzu Zachodnim. W różnych miejscach. Rozmawiamy o samorządzie, o problemach, które będą wynikać ze złych decyzji rządu, dot. chociażby tzw. reformy minister Zalewskiej. Dzisiaj widzimy i liczymy te pieniądze, które samorządy będą musiały dopłacać – mówił Schetyna.

– Chcemy rozmawiać, jak pomóc tej sprawie, mieszkańcom, jak tworzyć poduszkę wobec złych decyzji i ich konsekwencji. Nie może być tak, że to szkoły, burmistrzowie, prezydenci, samorządy będą musiały ratować tę reformę, dopłacać pieniądze, a to się odbędzie kosztem mieszkańców. Nie może być tak, że państwo, reformując szkołę, tworząc absolutnie nieprzemyślaną, chaotyczną reformę, uderza w samorządność, podmiotowość, w finanse samorządów – dodał polityk.

Dalej szef PO skrytykował działania władz centralnych, którego jego zdaniem uderzają w niezależność samorządów. – Sytuacja, w której władza państwowa, rząd chce walczyć z samorządami, chce odbierać im niezależność i podmiotowość, mówi ustami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, że większe kompetencje dla samorządu to jest słabe państwo, z takim rządem będziemy walczyć i takiemu rządowi mówimy, że nie będzie zgody na to, żeby ograniczać władzę samorządów – mówił Schetyna. – Nie będzie zgody na to, żeby ograniczać prawa obywatelskie. Dzisiaj to jest dla nas najważniejsze – dodał.

