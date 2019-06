W Dolinie Pięciu Stawów znaleziono damskie ubranie. Ratownicy szukają właścicielki

Sukienkę i buty znaleziono w Dolinie Pięciu Stawów, przy wypływie potoku z Wielkiego Stawu. Nie wiadomo kto zostawił tam odzież i gdzie znajduje się właścicielka ubrań.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje o udostępnianie informacji na ten temat, a właścicielkę prosi o kontakt.

Jak podaje TOPR, obecnie warunki do uprawiania turystyki są korzystne. Po opadach deszczu na szlakach w wielu miejscach jest mokro. Dodatkowe utrudnienia napotkamy w takich miejscach jak Ścieżka nad Reglami na odcinku Dolina Chochołowska – Lejowa oraz Dolina Starorobociańska zalega tam dużo błota – podaje TOPR.

Na szlakach na Grzesia i Trzydniowiański Wierch, powyżej górnej granicy lasu oraz na szlaku do schroniska w Dolinie Roztoki prowadzone są prace remontowe. Trzeba w tych miejscach zachować ostrożność. W wyższych partiach Tatr, w miejscach zacienionych i żlebach nadal utrzymuje się jeszcze śnieg, jest to m. in. rejon Orlej Perci, niebieski szlak prowadzący z Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka, szlak na przełęcz Zawrat, Rysy, Przełęcz pod Chłopkiem. Przechodząc przez takie miejsca, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ łatwo się tam poślizgnąć. Odradzamy przechodzenia przez płaty śniegu w nieodpowiednim obuwiu typu trampki lub adidasy – czytamy dalej, na stronie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

