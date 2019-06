Zerowy PIT do 26. roku życia. Premier spotkał się z młodymi

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Ustawa wejdzie w życie od 1 sierpnia. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników. Skierowana jest ona przede wszystkim do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z m.in.: stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

– Chcemy żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w waszych portfelach. Stąd zerowy PIT do 26. roku życia – mówił podczas spotkania z młodymi w KPRM premier Morawiecki. – W UE nie ma za wielu takich rozwiązań, przynajmniej nie znam żadnego takiego rozwiązania i powiem wam, że jeżeli wyborcy nam zaufają, to chcemy w kolejnej kadencji robić więcej, jeszcze więcej, żeby preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i dla młodych pracowników były szeroko zastosowane i wykorzystywane przez was. Poprzez różne mechanizmy. PIT, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku. Idziemy w tę stronę, żeby dla młodych ludzi obciążenia były jak najniższe – podkreślał premier.

