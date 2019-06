"SE": Jaruzelska chce zawalczyć o mandat senatora

Jaruzelska przeprowadziła już na ten temat rozmowę z szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym. Dotychczas jednak nie padły żadne deklaracje. De facto wciąż nie wiadomo w jakiej formie SLD pójdzie do wyborów. – W związku z tym zaczynam myśleć o samodzielnym starcie do Senatu, najpewniej nie z Warszawy – mówi Monika Jaruzelska w rozmowie z "SE".

Co na to Czarzasty? – O pani Monice Jaruzelskiej myślę bardzo dobrze, jest świetną radną, mam z nią bardzo dobry kontakt, spotykam się z nią raz w tygodniu, ale w sprawach kadrowych i wyborów do Sejmu i Senatu będziemy rozmawiać po sobotnim referendum – zaznacza przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W najbliższą sobotę w SLD odbędzie się referendum, które zadecyduje w jakiej formule partia będzie szła do wyborów parlamentarnych. Opcje są dwie: albo Sojusz pójdzie samodzielnie albo m.in. w koalicji z PO, czy Nowoczesną. Z informacji "Super Expressu" wynika, że formacja składania się ku tej drugiej opcji.

