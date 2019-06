Andrzej Duda i długo, długo nikt. Sondaż prezydencki

Badanie zrealizowała pracownia Social Changes. Wynika z niego, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na Andrzeja Dudę w pierwszej turze zagłosowałoby 30,7 proc. badanych (+1 pkt proc. wobec poprzedniego badania). Drugie miejsce w zestawieniu utrzymuje Donald Tusk. Na szefa Rady Europejskiej wskazało 14,8 proc. badanych; w poprzednim badaniu było to 17,3 proc. Na podium plasuje się jeszcze lider Wiosny. Poparcie dla Roberta Biedronia niemal bez zmian – 6,7 proc., co oznacza wzrost o 0,1 punktu.

Władysław Kosiniak Kamysz mógłby liczyć na poparcie 3,5 proc. badanych (poprzednio 2,2 proc.). Dalej jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, z poparciem na poziomie 1,7 proc. To spadek o 2,7 punktu proc. Dalsze miejsca w badaniu zajmują: Grzegorz Braun (0,6 proc., poprzednio 2,4 proc.), Barbara Nowacka (1,2 proc., poprzednio 1,8 proc.), Janusz Korwin-Mikke (2,7 proc., poprzednio 1,3 proc.) oraz Bartosz Arłukowicz (2,0 proc., poprzednio 1,3 proc.).

Co trzeci ankietowany wskazał, że nie oddałby głosu na żadnego z powyższych kandydatów.