"Skrajna prawica manipuluje". Amerykańska deputowana Ocasio-Cortez nie pojedzie do Auschwitz

Zaproszenie miało związek ze słowami, jakie Ocasio-Cortez wypowiedziała podczas nagrania na żywo na Instagramie. Porównała ośrodki na południowej granicy USA, w których przetrzymywani są imigranci, do obozów koncentracyjnych. Te słowa wywołały oburzenie.

Dominik Tarczyński z PiS napisał w liście otwartym, że za jego pomocą „formalnie zaprasza Alexandrię Ocasio-Cortez do przyjazdu do Polski, gdzie Adolf Hitler stworzył najgorszy system obozów koncentracyjnych, jaki widział świat, aby przekonała się, że nabijanie sobie politycznych punktów za pomocą jątrzącej retoryki jest nie do przyjęcia w naszych współczesnych zachodnich społeczeństwach”.

Do odwiedzenia Polski zachęcał również amerykański polityk Steve King. Napisał, że pojechał do Auschwitz razem z Edwardem Mosbergiem i Jonnym Danielsem. Wizyta ta była dla niego głębokim przeżyciem. Jak przyznał, znacznie lepiej zrozumiał czym była Zagłada. Poprosił Ocasio-Cortez o zaakceptowanie zaproszenia.

Zasiadająca w Izbie Reprezentantów demokratka odmawia. Jednocześnie pisze: "Ale dziękuję za ujawnienie wszystkim, jak przejrzyście skrajna prawica manipuluje tymi momentami dla osiągnięcia politycznego zysku".

W rozmowie z izraelskim "Jerusalem Post" do sprawy odniósł się Edward Mosberg, ocalony z Zagłady. Mosberg był więźniem niemieckich obozów w Płaszowie i Mauthausen. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 13 lat. Większość jego najbliższych została zgładzona w Holokauście. "Teraz jest szansa, która się nie powtórzy, gdzie można odwiedzić niemiecko-nazistowskie obozy koncentracyjne ze świadkiem tych okrucieństw. To ostatnie pokolenie, które będzie mogło mówić i uczyć się od ocalałych" – zaznacza.

