Pomieszczenia Nowoczesnej w Sejmie zaplombowane

13 czerwca posłowie Nowoczesnej dołączyli do powstałego w ubiegłym roku klubu PO-KO. Obecnie klub PO-KO liczy 155 posłów. Szefem klubu jest Sławomir Neumann z PO. Przewodniczącej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer przypadło stanowisko jednego z wiceszefów. Decyzja o połączeniu klubów PO-KO i Nowoczesnej zapadła podczas sobotnich wspólnych obrad Rad Krajowych PO i Nowoczesnej.

Z połączenia cieszy się Grzegorz Schetyna. – Mamy wspólny klub Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. To jest integracja, która trwa tak naprawdę od 2016 roku, byliśmy coraz bliżej. Ostatnie posiedzenie naszych rad krajowych bardzo wyraźnie to powiedziało. Razem integrujemy się i idziemy do wyborów wspólnie – powiedział lider PO dziennikarzom. Już niedługo zaprezentowany ma zostać koalicyjny sztab wyborczy.

We wtorek Kancelaria Sejmu zaplombowała drzwi do pomieszczeń, z których dotychczas korzystali posłowie partii Katarzyny Lubnauer.

– Sytuacja jest prosta - zmienia się dysponent pomieszczeń. Był to dotychczas klub Nowoczesnej, po połączeniu jest to klub Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej, czyli musi się zmienić osoba, która odpowiada za mienie zamknięte w tych pokojach – powiedziała Lubnauer dziennikarzom. I twierdzi, że zaplombowanie pomieszczeń nie było konieczne: – To wynik nadgorliwości Kancelarii Sejmu; potrzebna jest inwentaryzacja, ale można było jej dokonać bez plombowania pomieszczeń.