Przewodnicząca NZS: Zerowy PIT ułatwi start wielu młodym ludziom

We wtorek rząd zajął się sprawą zniesienia podatku dochodowego PIT dla ludzi do 26. Roku życia. Jest to realizacja obietnicy sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego. To niejedyne działanie rządu mające na celu poprawę sytuacji młodych Polaków.

– Dziś zostaliśmy zaproszeni do podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji studentów i młodych ludzi w Polsce. Razem z innymi obecnymi na spotkaniu organizacjami, chcemy wykorzystać szansę wpłynięcia na naszą sytuację na uczelniach i w miejscach pracy – jest to przecież nasza codzienność, z którą mierzy się każdy nasz rówieśnik – mówi Patrycja Serafin

Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS. Dziś również dowiedzieliśmy się o zniesieniu podatku PIT dla osób do 26. roku życia. Takie rozwiązanie może ułatwić start w karierę wielu młodym osobom i zaktywizować ich na rynku pracy – dodaje.

Zwolnienie z PIT obejmie ludzi, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a są zatrudnieni na etacie. Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Jeżeli osoba do 26 roku życia zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.