Specjalne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Tuż przed szczytem w Brukseli

Przypomnijmy, że podczas ostatniego unijnego szczytu Polska oraz kilka państw regionu zablokowało zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak się okazuje, decyzja o blokadzie tych zapisów zapadła na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Strategia klimatyczna ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych i zdecyduje o tym, jaki będzie kształt unijnej polityki w tym zakresie. Scenariusz, który zakłada, że do 2050 roku unijna gospodarka będzie neutralna pod względem emisji CO2, oznacza, że będzie ona tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych. Polska sprzeciwiła się zapisom ze szczytu m.in. przez brak wyliczeń, jakie będą koszty nowego celu. – Musimy wiedzieć, jakie środki otrzymamy na modernizację naszych poszczególnych sektorów gospodarki tak, żeby ewentualne zmiany i nowe zobowiązania, które się mogą pojawić np. w wyniku polityki klimatycznej UE odzwierciedlały nasz stan rozwoju gospodarczego i nasze wyzwania, a także nasze ryzyka – mówił premier Mateusz Morawiecki. 30 czerwca w Brukseli odbędzie się kolejny szczyt, podczas którego przywódcy 28 państw UE będą dyskutować nad obsadą najważniejszych stanowisk. Jak dowiaduje się portal DoRzeczy.pl, w najbliższy piątek, tuż przed szczytem w Brukseli, dojdzie do specjalnego spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Będzie ono miało miejsce w stolicy Czech – Pradze.