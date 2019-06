Były rajdowy mistrz Polski zatrzymany. Miał wyłudzać VAT

Śledczy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012-2017. Doprowadziła ona do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarb Państwa poprzez wyłudzenia podatkowe związane z fikcyjnym obrotem artykułami elektronicznymi, pojazdami mechanicznymi oraz częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych.

Podmioty zarządzane przez grupę wprowadzały w błąd urzędy skarbowe, co do faktycznego wewnątrzunijnego obrotu towarami, w tym co do zwrotu podatku VAT, a także co do wysokości należnego podatku. Na skutek działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 65 mln złotych.

Filip N. usłyszał już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną oraz przestępstw skarbowych. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Filip N. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.