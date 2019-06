Marek Pęk wybrany wicemarszałkiem Senatu

Za kandydaturą Marka Pęka zagłosowało 58 senatorów, nikt nie był przeciw, a 14 senatorów wstrzymało się od głosu.

Pęk urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 r. – studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni.

W latach 2002–04 był asystentem radców prawnych zarządów spółek: Vega w Krakowie (2002 r.), Biprokom Kraków (2002–03), Biura Rozwoju Krakowa (2003–04). Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2010–14 prowadził firmę „Doradztwo Prawne Marek Pęk”, a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną przez jego żonę w Krakowie. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Żonaty, ma troje dzieci.

W Senacie Marek Pęk pełni funkcję wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, zasiada też w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej.