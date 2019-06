Jarosław Kaczyński przed Donaldem Tuskiem. Komu ufają Polacy?

Prezydentowi ufa 47 proc. badanych, a nie ufa mu 38,4 proc. ankietowanych. W stosunku do majowego badania Andrzej Duda zyskał 2 pkt proc. zaufania i "stracił" 1,1 pkt proc. w grupie nieufnych. Na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 44,6 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt proc.). Innego zdania jest 42,2 proc. respondentów (wzrost o 0,2 pkt proc.). Podium zamyka była premier Beata Szydło, której ufa 38,2 proc. badanych (wzrost o 5,2, pkt proc.).

Czwarte miejsce w rankingu zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ufa mu 35,5 proc. respondentów (wzrost o 0,5 pkt proc.). Prezes PiS zanotował jednocześnie znaczny spadek nieufnych (o 5,7 pkt proc. mniej osób, które nie darzą go zaufaniem). Za Jarosławem Kaczyńskim uplasował się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. To jego najsłabsza lokata od czasu przywrócenia go do badań zaufania IBRiS w marcu 2018 roku. Ufa mu 32,7 proc. badanych. Były premier zanotował liczący 2,4 pkt proc. spadek zaufania.

Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (metoda CATI), na reprezentatywnej grupie 1100 respondentów w dniach 19-21 czerwca 2019 roku.