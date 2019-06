Miliony Polaków zapłacą więcej na ZUS. Spora podwyżka składek w 2020 roku

W przyszłym roku składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosą ok. 1500 zł. Suma składek przeznaczanych na ubezpieczenie społeczne wzrosnie w stosunku do tego roku o 94,5 zł i wyniesie 1069,14 zł. To jednak nie wszystko, ponieważ - jak co roku - o ok. 30 zł wzrośnie również składka zdrowotna. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą oznacza to podwyżkę miesięcznych składek o 125 zł.

Skąd takie podwyżki? Podstawą wyliczenia składek na ZUS jest bowiem wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a według rządowej prognozy ma ono wzrosnąć w 2020 roku o blisko 500 zł i wynieść 5227 zł.

Jak podkreśla portal mambiznes.pl, wspomniana kwota 1069,14 zł nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki uzależnione od przychodów, a więc tzw. mały ZUS.