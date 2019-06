Jeden blok na opozycji da zwycięstwo PiS? Mocne słowa lidera PSL

– Zakładam dobrą wolę u wszystkich partii opozycyjnych, zakładam, że wszyscy się spotkamy mam nadzieję w jednej, dobrej formule. Jeśli będą dwie, trudno.Powiem, że ważne jest, żeby wygrać z PiS-em, żeby wygrać te wybory i dać nadzieję Polakom na to, że możemy obronić to, co najważniejsze – mówił dzisiaj na konferencji prasowej przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Na wystąpienie lidera PO odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że większe szanse na zwycięstwo z PiS-em daje nie jeden, szeroki blok, ale dwa bloki opozycyjne. – Cieszą mnie słowa Grzegorza Schetyny, który mówi o potrzebie wspólnoty programowej, bo tego w Koalicji Europejskiej, oczywiście ze względu na wybory, był program wspólny, ale nie było możliwości sformułowania programu na wybory do parlamentu polskiego. Mamy teraz program na Polskę, na dzieciaków, pracujących, seniorów, więc wspólnota programowa, ideowa. Nie tylko wspólnota celów – tłumaczył Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Sejmie.

– Dwa bloki mają szansę na dobry wynik. Dzisiaj stworzenie jednego bloku na opozycji to jest 100-procentowe zwycięstwo rządzącego PiS-u. To pokazały wybory europejskie. Najłatwiejsze wydawałoby się do wygrania przez opozycję, a jednak przewaga PiS-u była ponad 7 punktów procentowych – dodał polityk.

Czytaj także:

Były rzecznik MON wychodzi z aresztuCzytaj także:

Prawie połowa Polaków przeciwna wspieraniu LGBT przez komercyjne firmy