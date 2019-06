Ziobro komentuje wyrok TK ws. drukarza z Łodzi. "Święto wolności"

Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości jest usatysfakcjonowany wyrokiem TK. Jak podkreślił, jest on "świętem wolności". – Tej wolności sumienia, wyznania, decydującej o tożsamości każdego z polskich obywateli, ale też wolności gospodarczej, bo ta wolność też była miarą rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Polityk dodał, że drukarz nie odmówił wykonania plakatu nie ze względu na orientację seksualną osoby składającej zamówienie, a z powodu treści zamawianego materiału. Miała być ona sprzeczna z wartościami wyznawanymi przez drukarza i jego religią.

– Intencją mojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego była obrona wolności wszystkich środowisk. (…) Dlatego z wielką satysfakcją przyjmuję wyrok TK. Cieszę się, że moje poglądy i argumenty zostały podzielone. Wolność należy się wszystkim. Nikt nie powinien pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa, by zmuszać innych do gwałcenia ich własnej wolności – wskazał Ziobro.