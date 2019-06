"Wyciągnęliśmy wnioski z eurowyborów". Kosiniak-Kamysz o planach opozycji

– Wyciągnęliśmy wnioski z eurowyborów, z wyniku. Udało się osiągnąć cel w postaci pozycji naszych posłów w Europie. Jesteśmy drugą grupą narodową w EPL, razem z PO i bardzo dobrze – tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Wydarzenia i opinie”. – Udało się zdobyć mandaty. Ale nie udało się wygrać wyborów. Więc z tego trzeba było wyciągnąć wnioski – dodał lider ludowców, komentując wynik opozycji w ostatnich wyborach.

Polityk pytany przed dziennikarza, czy nie obawia się wyniku jesiennych wyborów i tego, że PSL nie dostanie się do Sejmu, stwierdził: „Każdy walczy o to, żeby był jak najlepszy wynik, a nie słabe wyniki, więc zrobię wszystko, żeby wejść do Sejmu z jak najlepszą liczbą posłów”.

– Zrobię to z najlepszymi kandydatami z PSL, członkami i sympatykami i tymi wszystkimi, którzy chcą się podpisać pod naszą deklaracją ideową, czyli żadnych skrętów światopoglądowych, ani nadmiernego prawo ani w lewo. Państwo szanujące tradycję, korzenie chrześcijańskie, ale też otwarty na przyjaciół w Europie. Szukające przyjaciół, a nie wskazujące wrogów i programowo czysta Polska, czysta energia, tańszy prąd, emerytura bez podatku – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.