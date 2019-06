"Szanujemy rozmaite opinie, ale niekoniecznie musimy się nimi przejmować". Terlecki o opinii rzecznika TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ma zdecydować w sprawie szeregu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzję TSUE w tej sprawie poznamy prawdopodobnie po wakacjach. Dzisiaj swoją opinię na ten temat wydał rzecznik TSUE. Jewgienij Tanczew uważa, że sędziowie w Luksemburgu w odpowiedzi na pytania prejudycjalne z Polski powinni stwierdzić, że „nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii”.

Chociaż opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca, niemal we wszystkich przypadkach orzeczenia TSUE są zgodne z opiniami rzecznika.

Do stanowiska Tanczewa odniósł się w rozmowie z dziennikarzami Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu oświadczył, że rząd będzie je analizował. – Zobaczymy, jakie będzie wynik tej analizy. Pamiętajmy, że to jest opinia, a nie decyzja. Wszystko jest prawidłowo i wszystko jest w porządku – wskazał. – Szanujemy rozmaite opinie i rozmaite zdania, ale niekoniecznie musimy się nimi przejmować. Rząd będzie to analizować. To nie jest wyrok, to jest opinia – podkeślił polityk.