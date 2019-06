Tyson o Powstaniu Warszawskim: Polakom stało się g***o w porównaniu do tego, co dotyka czarnych w Ameryce

W ubiegłym roku Tyson wziął udziału w filmie dotyczącym Powstania Warszawskiego. Spot wyprodukowano na 74. rocznicę Powstania. – To jeden z najodważniejszych czynów w dziejach ludzkości. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć – mówi w spocie sportowiec. Jego zaangażowanie do projektu wywołało kontrowersje. Zdaniem niektórych, udział Tysona w spocie był nieodpowiedni.

Dziś bokser mówi nieco inaczej. We fragmencie rozmowy z TVP Info, opublikowanym na Twitterze, były pięściarz powiedział: – Mam wiele informacji, że Polacy komentują mój udział w filmie o Powstaniu Warszawskim. Polakom stało się g***o w porównaniu do tego, co dotyka czarnych w Ameryce. Nikt nie prześladował was przez piep***ne 250 lat. Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy zanim ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił.

Zdaniem agencji, zajmującej się promocją marki, której twarzą jest 53-latek, materiał opublikowany w sieci to jedynie fragment całej rozmowy. Fragment ten ma nie oddawać sensu całej rozmowy. W wywiadze udzielonym telewizji Polsat Mike Tyson mówił: – Uważasz, że czarni ludzie nie doświadczali opresji, nie byli niewolnikami w swoim kraju? Przez 250 lat? Nasze życie było tłamszone, nasze prawo do głosowania, nawet nasze prawo do życia. Nikt nas nie sprowadził tam jako emigrantów. Zostaliśmy przywiezieni zakuci w kajdany. Zostaliśmy niewolnikami. Ja nie wiem, co to powstanie? Cała moja egzystencja to jedno powstanie. Życie na tym świecie. Być tutaj jest jak powstanie.

W ramach pobytu w Polsce, bokser spotkał się z powstańcem warszawskim Bolesławem Wojewódzkim "Tarzanem", który był łącznikiem w pułku "Baszta"

