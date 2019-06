Program TVP "Sanatorium Miłości" doceniony na międzynarodowych targach

– Skończyły się czasy, gdy TVP ścigała konkurencję – dzisiaj to my wytyczamy trendy. Telewizje na całym świecie próbują dostosować się do zmian demograficznych. Żyjemy dłużej i jesteśmy bardziej aktywni. „Sanatorium Miłości” wpisuje się w tę potrzebę i mamy coraz więcej sygnałów, że staje się naszym produktem eksportowym. Prestiżowa nagroda dla najlepszego formatu tylko to potwierdza – powiedział Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu TVP.

W nagrodę program „Sanatorium Miłości” zostanie zaprezentowany na targach telewizyjnych w Miami w 2020 r. Producenci telewizyjni m.in. z Niemiec i Słowacji są zainteresowani kupnem licencji na program.

Czytaj także:

Tyson o Powstaniu Warszawskim: Polakom stało się g***o w porównaniu do tego, co dotyka czarnych w AmeryceCzytaj także:

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej rezygnuje z funkcji