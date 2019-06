Nie żyje dziennikarz Polskiego Radia Piotr Sadowski

Pogrzeb Piotra Sadowskiego odbędzie się w sobotę o godz. 9.45 na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie – informuje portal Polskiego Radia.

Dziennikarz rozpoczął pracę w Polskim Radiu pod koniec lat 60. Był sekretarzem redakcji informacyjno-publicystycznych w Programie 1. Przygotowywał materiały m.in. do "Sygnałów Dnia", "Aktualności", "Radia Relaks", "Muzyki Nocą", współpracował przy organizacji redakcji "Czterech Pór Roku" i "Lata z Radiem".

– Piotrek był anglistą z wykształcenia i kiedy przyszło nagrywać sygnał w połowie lat 70., zaraz po starcie "Lata z Radiem", to właśnie jego poproszono, by nagrał ten serwis w wersji angielskiej. To brzmienie jego głosu tam się pojawia i zostanie z nami na zawsze – tak Piotra Sadowskiego wspomina redakcyjny kolega Roman Czejarek.