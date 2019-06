Ryszard Petru likwidatorem partii Teraz! Będzie nowe ugrupowanie

Partia Teraz! jest w procesie likwidacji – pisze portal rp.pl. Taki wniosek wynika ze sprawozdania finansowego jaki za ubiegły rok opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. Likwidatorem jest sam założyciel ugrupowania. Przyczyną usunięcia partii jest sądowy problem ze zmianami w statucie. – Zmieniamy nazwę partii – ujawnił rp.pl Adam Kądziela, pracownik Petru. Nowa formacja ma nosić nazwę... Teraz! Ryszarda Petru.

Teraz! było jednym z ugrupowań, które złożyły sprawozdanie finansowe z opóźnieniem – grozi za to wykreślenie z rejestru partii. Z dokumentu który cytuje portal wynika, że Teraz! nie dysponowało żadnymi środkami.

Jak wyjaśnił najbliższy współpracownik Ryszarda Petru, Adam Kądziela, powodem likwidacji jest przedłużające się sądowe procedury ze zmianą nazwy. W czerwcu ub. r. Petru zarejestrował bowiem w sądzie partię Liberalno-Społeczni, która przyjęła nazwę Teraz!. – W grudniu złożyliśmy wniosek do sądu o zmianę nazwy ale procedury się przeciągały aż do marca tego roku. Wtedy postanowiliśmy wyrejestrować partię i złożyliśmy wniosek o nową partię – Teraz! Ryszarda Petru – wytłumaczył Kądziela.

Jak jednak zapewnił, nie ma to żadnego związku ze spóźnieniem w złożeniu sprawozdania finansowego. – Partia nie miała żadnych przepływów finansowych, to była formalność – wskazał Kądziela.

Współpracownik Petru odpowiedział też, czy w nowej formacji będzie miejsce dla Joanny Scheuring-Wielgus, która w wyborach do PE wystartowała z list Wiosny Roberta Biedronia. – To decyzja pani poseł. Do końca lipca listy z kandydatami muszą być gotowe – mówi Kądziela. W nowej partii Teraz! Ryszard Petru Scheuring-Wielgus widnieje w organach statutowych partii.

