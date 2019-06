Były rzecznik MON zabrał głos po wyjściu z aresztu. "Nazywam się Misiewicz, Bartłomiej Misiewicz. A nie Bartłomiej M."

Trzaskowski: W warszawskich szkołach brakuje 7 tys. miejsc. Szef MEN zaprasza prezydenta Warszawy...

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zaprasza prezydenta stolicy do rozmów. To odpowiedź na list, jaki Trzaskowski wystosował wcześniej do szefa MEN. Tematem ma być podwójny rocznik w szkołach średnich. Rafał Trzaskowski...