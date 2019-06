Biedroń: Mamy dwa scenariusze na stole

– Przygotowujemy się do wyborów. W przyszłym tygodniu powołujemy sztab wyborczy a także regionalne sztaby. Plotki o naszej śmierci są przedwczesne – zapewniał lider Wiosny. Jak podkreślał, dla jego partii są obecnie możliwe dwa scenariusze. Pierwszym jest samodzielny start Wiosny, tak jak to było w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego. – To poparcie daje nam mandat do tego, żeby przygotowywać się samodzielnie. 9 proc. to są wyniki, które gwarantują nam przekroczenie progu wyborczego, dlatego powołujemy sztab wyborczy, wzmacniamy struktury, ja jeżdżę po terenie, byłem w kilku miastach w tym tygodniuv – tłumaczył.

Drugim z wymienionych przez Roberta Biedronia scenariuszy jest sojusz środowisk lewicowych. – Drugi scenariusz, do którego mandat dostałem, żeby go rozpisywać, to jest postępowe siły razem, lewica, wspólny blok, który tworzylibyśmy z innymi ugrupowaniami – mówił. – Grzegorz Schetyna przygotowuje się raczej do startu z Nowoczesną. Widać po składzie sztabu. Mamy dwa scenariusze na stole. Wiosna samodzielnie lub Wiosna z siłami lewicowymi – dodawał.

