Prof. Gersdorf: To wszystko nie nadaje się do podpisu dla prezydenta

W rozmowie z Patrykiem Michalskim Małgrzata Gersdorf odniosła się do czekająćej już tylko na podpis prezydenta nowelizacji Kodeksu karnego. W jej ocenie, Andrzej Duda powinien skorzystać tu z przysługującego mu prawa weta. – To wszystko - z punktu widzenia procedowania aktu prawnego - nie nadaje się do podpisu dla pana prezydenta – oceniła, oddając że prace nad nowelą odbywały się w sposób "anormalny".

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zwróciłą uwagę, że posłowie pominęli specjalny, wydłużony tryb kodeksowy, a senatorowie - choć nie powinni - na ostatnim etapie wprowadzili kilkadziesiąt znaczących poprawek. – Myślę, że czuwając nad tym, żeby mieć jakąś pozycję w państwie jako obrony praworządności, pan prezydent zawetuje ten projekt – stwierdziła. Prof. Gersdorf podkreśliła jednak, że jej zdanie nie ma żadnego wpływu na prezydenta, a wręcz odwrotnie, więc "nie namawia". – To należy do kompetencji pana prezydenta - tak powiem – dodała.

Przypomnijmy, że rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego ma zwiększyć ochronę małoletnich przed przestępstwami seksualnymi. Jedną z istotnych zmian będzie brak przedawnienia ws. gwałtu na dziecku. Ponadto, podniesiono wiek prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat.

W ramach nowelizacji podwyższone mogą być też kary za pedofilię. Za gwałt na dziecku przewiduje się karę do 5 do 30 lat więzienia. W przypadku sprawcy gwałtu, który sprawował też pieczę nad ofiarą, minimalna kara ma wynosić 8 lat. Jeżeli wynikiem gwałtu jest śmierć dziecka, pedofil będzie mógł usłyszeć nawet wyrok dożywocia. Wzrosną też kary za molestowanie seksualne nieletnich. Co więcej, sprawcy tego rodzaju czynów nie będą mogli opuścić więzienia w związku z przedterminowym zwolnieniem. Nowelizacja poszerzyła też zakres informacji w tzw. rejestrze pedofilów. Wśród innych danych osobowych ma widnieć także zawód i wykształcenie sprawców.

