Zamieniali olej smarowy w napędowy. CBŚP zatrzymało dziewięć osób

Przypomnijmy, że w czerwcu 2017 roku zatrzymano 18 głównych członków grupy, którzy organizowali proceder. Z ustaleń śledczych wynika, że odbiorcami paliwa były stacje paliw, firmy transportowe i budowlane, a nawet rolnicy.

Metoda działania grupy polegała na tym, iż podejrzani wywozili z Polski do Niemiec, wyprodukowany w Polsce olej smarowy, a następnie za zachodnią granicą dokonywano przeładunku tego produktu i przywożono go z powrotem do Polski. W dokumentacji transportowej zamieszczano informację o tym, że paliwo docelowo ma trafić na Łotwę, Litwę, do Rumunii lub innych krajów UE, a Polska jest tylko krajem tranzytowym. Towar ostatecznie nie docierał do tych krajów i był rozprowadzany wśród odbiorców w Polsce jako olej napędowy, za który nie płacono wymaganych stawek podatku akcyzowego i VAT.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty m.in. oszustwa, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzy osoby usłyszały zarzut tzw. zbrodni fakturowej, która zagrożona jest karą 25 lat pozbawienia wolności. Chodzi o wystawienie fałszywych faktur VAT na łączną kwotę 138 milionów złotych, które "legalizowały" olej smarowy jako napędowy.