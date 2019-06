"Koniec z państwem tajnym". Gasiuk-Pihowicz o wyroku NSA

– Ten wyrok jest jasny. Te listy powinny być jak najszybciej upublicznione. Jest to oczywisty wniosek płynący z tego wyroku. Koniec z państwem tajnym – komentował orzeczenie NSA posłanka PO-KO.

– Nie może być tak, że obywatele nie wiedzą, czy kandydaci do nowej, upolitycznionej KRS byli popierani przez 25 profesorów prawa czy 25 sędziów delegowanych do ministerstwa sprawiedliwości, czy tym, co wyróżniało te osoby, była szczególna wiedza prawnicza, czy może jednak w szczególny sposób powiązania z ministerstwem sprawiedliwości. Warto zauważyć, że nadal istnieją wątpliwości co do tego, czy wystarczająca liczba podpisów została złożona pod wszystkimi kandydaturami – dodała Gasiuk-Pihowicz.

NSA: Sejm musi ujawnić nazwiska sędziów

Przypomnijmy, że wybór 15 członków-sędziów KRS przez Sejm został dokonany zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 roku. Kandydatów do KRS mogły zgłosić grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W lutym 2018 roku Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS.

Do Kancelarii Sejmu wpłynęły szybko wnioski polityków i organizacji społecznych o podanie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do nowej KRS. Jednak szef Kancelarii Sejmu odmówił udostępnienia tych informacji. Decyzje odmowne zostały zaskarżone do sądu administracyjnego.

W sierpniu 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu odwołała się od tego wyroku do NSA.

