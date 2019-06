KRS chce rozpocząć na nowo fazę ustną postępowania przed TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ma zdecydować w sprawie szeregu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzję TSUE w tej sprawie poznamy prawdopodobnie po wakacjach.

Dzisiaj swoją opinię w sprawie wydał rzecznik TSUE Jewgienij Tanczew. Chociaż opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca, jednak niemal we wszystkich przypadkach orzeczenia TSUE są zgodne z opiniami rzecznika.

Pytania prejudycjalne dotyczyły m.in. "zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności", tego czy "sposób wyboru członków KRS, a następnie sposób jej funkcjonowania, nie zdestabilizował jej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej" i sposobu funkcjonowania nowej Izby Dyscyplinarnej SN.

W opinii rzecznika TSUE czytamy, że "Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii Europejskiej, w kontekście roli jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS".

Jak podkreśla Tanczew: "KRS jest organem, którego zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów w Polsce. Jednak niezależność KRS została poddana w wątpliwość, w związku ze zmianami legislacyjnymi (dotyczącymi wyboru członków KRS - red.)".

Krajowa Rada Sądownictwa skieruje do TSUE wniosek o ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania. "Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązuje swoich przedstawicieli do złożenia wniosku w trybie art. 84 Statutu Trybunału z 2012 r. o otwarcie fazy ustnej na nowo, a Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do upowszechnienia zarówno stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, które zostało zwrócone przez Trybunał (niedopuszczone w fazie pisemnej), jak i wniosku o otwarcie ustnej fazy postępowania wraz z jego uzasadnieniem" – czytamy w uchwale podpisanej przez przewodniczącego KRS sędziego Leszka Mazura.