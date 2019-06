Kancelaria Sejmu ujawni nazwiska sędziów popierających kandydatów do KRS

Przypomnijmy, że wybór 15 członków-sędziów KRS przez Sejm został dokonany zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 roku. Kandydatów do KRS mogły zgłosić grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W lutym 2018 roku Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS.

Do Kancelarii Sejmu wpłynęły szybko wnioski polityków i organizacji społecznych o podanie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do nowej KRS. Jednak szef Kancelarii Sejmu odmówił udostępnienia tych informacji. Decyzje odmowne zostały zaskarżone do sądu administracyjnego.

W sierpniu 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu odwołała się od tego wyroku do NSA.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapowiedział już, że Kancelaria Sejmu wykona wyrok NSA. – Na pewno jest to rzecz wiążąca, nie do zbagatelizowana. Nas ona dotyczy i będziemy ją realizować – powiedział w RMF FM.

Jednocześnie Kancelaria Sejmu liczy na to, że sposób publikacji zostanie dokładnie wskazany w orzeczeniu sądu. W związku z tym, na razie czeka na jego przesłanie.

Czytaj także:

NSA: Sejm musi ujawnić nazwiska sędziów popierających kandydatów do KRS