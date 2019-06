Nowatorska propozycja Wałęsy. Chodzi o frekwencję wyborczą

Lech Wałęsa często zabiera głos w aktualnym sporze politycznym. Niejednokrotnie wywołuje swoimi opiniami konsternację, a także staje się obiektem żartów. Były prezydent nie ukrywa, że jest zagorzałym przeciwnikiem tej władzy. Kilkukrotnie już zapowiadał obalenie rządu, zawsze jednak kończyło się na szumnych zapowiedziach.

Tym razem noblista zaskoczył wypowiedzią dot. frekwencji wyborczej. Jego zdaniem, jeśli frekwencja jest niższa niż 50 proc., wybory powinny zostać uznane za... nieważne. – Musimy przestać "bawić się w wybory" i uznawać, że demokratyczne są wybory takie, gdy ponad połowa uprawnianych do głosowania zostaje w domu. Jeśli frekwencja jest poniżej 50 proc., to z punktu widzenia prawdziwej demokracji wyborów nie było – powiedział Wałęsa w rozmowie z portalem NaTemat.pl.

Dodał: – Nie boję się więc publicznie powiedzieć, że jeśli frekwencja jest poniżej 50 proc., to nie ma mowy o demokracji i nie należy uznawać takich wyborów! Prawdziwa demokracja oznacza rządy większości.

Były prezydent zaznacza, że zaakceptuje wynik wyborów, jeśli wygrają w nich jego przeciwnicy, przy wysokiej frekwencji. W czasach walki z komuną był podział na "my i oni". Komuniści nam różne rzeczy zarzucali, a myśmy władzę traktowali nie lepiej – łamaliśmy prawo i nie honorowaliśmy wyborów. Jednak teraz mamy wolność i nie może być mowy o takim podziale. To niestety wielki problem Polaków, że nie potrafiliśmy przejść z tego myślenia "my i oni". A jeśli ktoś naprawdę demokratycznie wygrywa, trzeba to honorować – ocenił.

Co ciekawe, Lech Wałęsa jest zwolennikiem umożliwienia głosowania przez Internet.

Czytaj także:

Dziennikarka "Elle" oskarżyła Trumpa o gwałt. Prezydent USA odpowiada w swoim styluCzytaj także:

Kłodzko: Nie żyje 13-latek. Z kolegą wciągał gaz z zapalniczki