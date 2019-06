Premier: To pierwsza w Polsce inwestycja z wykorzystaniem mechanizmów gospodarki zamkniętej

– Mamy tutaj widoczny znak działania naszej polityki uprzemysłowienia – reindustrializacji – w najbardziej nowoczesnych możliwych kształtach. (...) Tutaj ta reindustrializacja, która odbywa się niemalże na naszych oczach, ona jest ekologicznie jak najlepiej przygotowana z punktu widzenia potencjalnych emisji – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości.

– Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakładał właśnie dokładnie takie inwestycje. Inwestycje, które będą służyły w globalnych łańcuchach dostaw, w globalnych łańcuchach wartości dodanej, służyły polskiej gospodarce – dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki podczas uroczystości uruchomienia pieca WTR w Hucie Miedzi „Legnica”

WTR, piec wychylno-topielno-rafinacyjny jest przeznaczony do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych. W razie potrzeby można też dolewać do niego płynnej miedzi. Zapewnia on zdolność produkcyjną huty przez cały rok, dzięki możliwości przejęcia funkcji pozostałych pieców pracujących w hucie w trakcie ich postojów remontowych.