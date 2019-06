Nie żyje jedyny syn Andrzeja Sapkowskiego

Informację o śmierci swojego jedynego syna, Krzysztofa Sapkowskiego, Andrzej Sapkowski zamieścił we wspomnieniu, które napisał dla magazynu "Nowa Fantastyka”. Wspomnienie dotyczy Macieja Parowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego pisma.

"Czerwiec 2019. Maćka zabrakło. I mojego syna zabrakło" – napisał Sapkowski.

Andrzej Sapkowski przyznał, że to właśnie syn zainspirował go do stworzenia kultowego "Wiedźmina". "Chciałem zrobić przyjemność mojemu synowi, który jest zagorzałym miłośnikiem tego typu literatury i stałym czytelnikiem waszego pisma 'Fantastyka'. Zapytał mnie kiedyś: Dlaczego nie napiszesz czegoś takiego? Nie ma problemu, powiedziałem, napiszę. No i tak powstał Wiedźmin. Zresztą właśnie od syna dowiedziałem się o waszym konkursie i jego warunkach" – powiedział pisarz w jednym z wywiadów.

Krzysztof Sapkowski był tłumaczem, pisarzem poetą. Współtworzył czasopismo "Nowy Talizman".

Czytaj także:

Sąd kasacyjny w Paryżu zezwolił na wznowienie procedury uśmiercania niepełnosprawnego Vincenta LambertaCzytaj także:

Prezydent kieruje nowelizację Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego