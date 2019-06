Chorzów: Wypadek w wesołym miasteczku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godz. 17 w miasteczku "Legendia". – To kolejka górska "Scary Toys Factory". Doszło do awarii hamulca. Powinien działać delikatnie, a zamiast tego mocno wyhamował – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską pracownik wesołego miasteczka. Jak dodał, na miejsce przyjechały 3 karetki i 3 wozy straż pożarnej.

Tuż po incydencie kolejka została zamknięta i poddana inspekcji technicznej. Powołano także komisję, która miała zająć się szczegółowym ustaleniem przyczyn zdarzenia.

Jednocześnie rozmówca WP wskazuje na zły stan techniczny kolejki: – Konstrukcja pochodzi z lat 80. Ona nie jest zbyt komfortowa. W przeszłości zdarzało się, że klienci siedzący z przodu, szczególnie Ci wysocy, obijali sobie kolana.

