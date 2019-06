Rzecznik PiS komentuje decyzję prezydenta: Czekamy na rozstrzygnięcie TK

"Nie jest naszą rolą komentowanie decyzji pana prezydenta, która jest jego prerogatywą" – pisze na Twitterze Anita Czerwińska. Jak zaznacza, należy poczekać na rozstrzgnięcie Trybunału Konstytucyjnego. " Z komunikatu @prezydentpl wynika, że sama nowelizacja nie budzi wątpliwości pana prezydenta, odnosi się on przede wszystkim do kwestii proceduralnych" – wskazuje Czerwińska.

"Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

"Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne obywatela – szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne – wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji" – argumentuje Kancelaria Andrzeja Dudy.

