Lisicki: Spór o to, czy zwłoki św. Piotra znajdują się pod Bazyliką trwa od wieków

Ostatni odcinek programu "Wierzę" w telewizji wSensie.tv był poświęcony najnowszej książce redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego "Grób Rybaka". – Starałem się pokazać to wszystko tak, aby dostrzec intrygę. Jak się popatrzy na to wszystko w całości, czyli od decyzji o zejściu archeologów do podziemi pod Bazyliką św. Piotra, którą podjął Pius XII w 1939 roku aż do dzisiaj, to można zauważyć opowiedzianą dla nas historię – tłumaczył.

– W przypadku grobu św. Piotra wygląda to tak, jakby ktoś chciał nam opowiedzieć historię. Tam jest wiele zwrotów akcji. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że ta historia ma głębszy sens. Jest kilka kluczowych momentów, kiedy może się wydawać, że to śledztwo zakończy się niepowodzeniem, bo nie znajdzie się grobu i ciała. Tu jest potrzebny wysiłek umysłowy i logika, aby dotrzeć do tej konkluzji. Spór o to, czy zwłoki św. Piotra znajdują się pod Bazyliką trwa przecież z różnym nasileniem od wieków. Pierwszymi, którzy zanegowali obecność św. Piotra w Rzymie byli średniowieczni Waldensi. To była sekta z XII-XIII wieku, która głosiła ubóstwo – mówił redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Najnowsza książka Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" to podróż do źródeł chrześcijaństwa. To opowieść o śledztwie ws. prawdziwej historii grobu św. Piotra. – Co jest centrum duchowym Rzymu? Oczywiście Bazylika św. Piotra. A co jest centrum Bazyliki św. Piotra? Co jest sercem, najważniejszym miejscem? To coś, czego zwykle ludzie, pielgrzymi, turyści nie widzą, bo znajduje się to kilka metrów pod ołtarzem z Kopułą Berliniego – to grób św. Piotra. Powstaje teraz pytanie, czy możemy być pewni, że ten grób się tam znajduje? Czy w tym miejscu faktycznie znajdują się szczątki św. Piotra? W 1939 roku papieżem, który postanowił to zbadać był Pius XII. Zgromadził on archeologów, którzy zeszli do podziemi pod posadzką bazyliki i rozpoczęli badanie. Mamy teraz rok 2019, wtedy był rok 1939. Jak to możliwe, że wciąż w wielu zachodnich mediach pojawia się opinia, że grobu i szczątków św. Piotra nie ma pod bazyliką i w ogóle nie znajdują się one w Rzymie? Kto zbadał i kto może poświadczyć, że to opinie są prawdziwe? Jak wyglądało prawdziwe śledztwo w sprawie grobu św. Piotra? Co badali archeologowie? Co pokazywał Pius XII i co ogłosił? – zapowiada swoją najnowszą książkę Paweł Lisicki.

