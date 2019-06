Premier: Grupa Wyszehradzka jest silnym, jednorodnym głosem w najważniejszych sprawach dla UE

Tuż przed kolejnym unijnym szczytem, na którym przywódcy 28 państw będą rozmawiać o obsadzie pięciu najważniejszych stanowisk w UE, doszło do specjalnego spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Portal DoRzeczy.pl pisał o tym jako pierwszy. To kolejny szczyt Grupy Wyszehradzkiej w ciągu kilkunastu dni. Na ostatnim ustalono, że państwa V4 zablokują na unijnym szczycie zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przypomnijmy, że podczas ostatniego unijnego szczytu Polska oraz kilka państw regionu zablokowało zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak się okazuje, decyzja o blokadzie tych zapisów zapadła na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.

"Spotkania Grupy Wyszehradzkiej przebiegają zawsze w przyjacielskiej i partnerskiej atmosferze. Grupa V4 jest jednością, silnym, jednorodnym głosem w najważniejszych sprawach dla Unii Europejskiej. Naszym celem jest rozwój Europy Środkowo-Wschodniej" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu V4.