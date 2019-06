Wiceprezes Wiosny rezygnuje

Jak ustalił portal 300POLITYKA, decyzja Anaszewicza może mieć związek z sobotnią radą krajową Wiosny. Robert Biedroń ogłosił, że formacja jest gotowa przystapić do szerszych rozmów koalicyjnych.

– Marcin Anaszewicz przestaje pełnić funkcję wiceprezesa, ale pozostaje w partii i będzie aktywnie działać w kampanii oraz pozostaje członkiem Rady Krajowej – przekazał dziennikarzom Jan Mróz, rzecznik partii Wiosna. Rzecznik dodał, że do zarządu partii zostaną rekomendowane nowe osoby, natomiast same zmiany w kierownictwie mają na celu przygotowanie do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jednocześnie podkreślił, że Marcin Anaszewicz pozostanie w ugrupowaniu. Przyczyn jego decyzji nie podano do wiadomości publicznej.

Anaszewicz był nie tylko wiceprezesem Wiosny, ale także szefem sztabu. Jednocześnie to wieloletni, bliski współpracownik Roberta Biedronia. Prywatnie Marcin Anaszewicz jest partnerem Sylwi Spurek, działaczki Wiosny, która z list tej partii dostała się do Parlamentu Europejskiego.