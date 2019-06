Węgierscy licealiści uczący się języka polskiego spotkają się z marszałkiem Sejmu i wicepremierem

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka to polski instytut zajmujący się współpracą polsko-węgierską, powołany na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2018. Dzięki jego wysiłkom, w czterech węgierskich liceach ruszyło nauczanie języka polskiego. Najlepsi licealiści mają zasilić szeregi wydziałów polonistyki na węgierskich uczelniach wyższych.

Grupa uczniów przebywa w Polsce na obozie językowym. W ramach kursu, młodzież zostanie przyjęte w polskim parlamencie. Spotkanie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim ma się rozpocząć we wtorek w południe. Następnie młodzi Węgrzy zostaną przyjęci przez wicepremiera Jacka Sasina.

– Ponieważ Instytut został powołany do życia po to, aby przenieść na najmłodsze pokolenia wartości przyjaźni polsko-węgierskiej, chcemy poprzez spotkanie z władzami Polski pokazać im, że fakt podjęcia trudu nauki polskiego języka oraz kultury jest ważny. Jest to nagroda, a jednocześnie zachęta do zwiększenia wysiłków – mówi portalowi DoRzeczy.pl dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka, dr Maciej Szymanowski.