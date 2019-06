Alarm zamiast rabanu

Bardzo chciałbym, aby książkę „Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?” przeczytali polscy biskupi. Nie jest to lektura dla katolików miła, ale na pewno niezbędna do podjęcia próby zatrzymania tego, co niszczy Kościół od wewnątrz.

Paweł Milcarek i Tomasz Rowiński – dwóch autorów z pisma „Christianitas” – postanowili zadać wiele niełatwych dla polskich katolików pytań. Niekiedy mało przyjemnych, ale niezbędnych do dyskusji na temat przyczyn powolnej laicyzacji Polski, Europy i zachodniego świata. Biją na alarm, dociekając, jakie mogą być środki do pokonania kryzysu. To pytania odległe od naiwnego zachwytu nad papieżem Franciszkiem w stylu portalu Deon, ale i oficjalnego optymizmu „Przewodnika Katolickiego” czy redakcji katolickiej w TVP. Paweł Milcarek i Tomasz Rowiński poprosili o opinie dziewięciu księży i zakonników oraz pięciu świeckich publicystów. Nazwiska wzbudzają zainteresowanie: o. Dariusz Kowalczyk, o. Jacek Salij, ks. dr Jarosław Tomaszewski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a po stronie świeckich – Grzegorz Górny, Tomasz Terlikowski i nasz redaktor naczelny Paweł Lisicki.