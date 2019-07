Ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe. Zobacz, o co w tym chodzi

Ustawa o PPK dotyczy trzech głównych podmiotów: państwa, pracodawców i pracowników. Uczestnictwo w tym systemie jest dobrowolne.

Jakie składki?

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK (pracownika) może wynosić od 2 do 4 proc. jego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaci składkę od 1,5 proc. do 4 proc. pensji. Natomiast państwo wpłaci pracownikowi na powitanie 250 zł, a potem raz w roku będzie zasilać konto kwotą 240 zł.

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z systemu już po ukończeniu 60 roku życia, bez względu na status aktywności zawodowej i płeć. Pieniądze można również wypłacić wcześniej, ale oszczędności będą wtedy pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30 proc. wartości wpłat pracodawcy oraz dopłaty roczne i składkę powitalną.

W dwóch sytuacjach pracownik może wypłacić środki bez żadnych podatków. Pierwsza dotyczy wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budowie domu (uczestnik PPK nie może mieć więcej niż 45 lat, a całą kwotę musi zwrócić na konto). Druga to poważna choroba jego współmałżonka lub dziecka (pracownik może wybrać do 25 proc. środków, których nie musi zwracać).

Kiedy PPK w mojej firmie?

Od dzisiaj Pracownicze Plany Kapitałowe będą tworzone w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Podmioty, w których pracuje co najmniej 50 osób, muszą poczekać do stycznia 2020 r., a zatrudniające co najmniej 20 osób – do lipca 2020 r.

Z kolei w sektorze finansów publicznych oraz firmach mniej niż 20-osobowych PPK zaczną funkcjonować od stycznia 2021 r.

