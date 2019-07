Ryszard Petru miał propozycję startu w wyborach? Pod jednym warunkiem

Ryszard Petru ogłosił w poniedziałkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że rezygnuje z polityki. – Wracam do biznesu – wyznał były lider Nowoczesnej.

Radio ZET informuje jednak, że Petru miał szansę na start w wyborach, jeśli wstąpiłby do Platformy Obywatelskiej. Najwyraźniej ta propozycja nie była dla niego zadowalająca.

– W Polsce mamy do czynienia z falą totalnego populizmu, szczególnie gospodarczego. (...) To, czym należy się martwić, to polska gospodarka – niestety ani PiS, ani opozycja chyba nie zdają sobie sprawy, jak szkodliwe na dłuższą metę będzie rozdawnictwo PiS. Przyjdą gorsze czasy w gospodarce – przekonywał w wywiadzie dla "DGP" Petru. – Ten, kto wygra wybory, będzie musiał zapłacić rachunki PiS z 13. emeryturą i 500 zł na każde dziecko na czele – podsumował.

Czytaj także:

Zaskakująca decyzja Ryszarda Petru: Nie będę startował w wyborach, wracam do biznesu

Czytaj także:

"Wstrząsająca informacja". Sasin drwi z Petru