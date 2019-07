"Była blokiem lewicowym, żeby nie powiedzieć lewackim". Minister w mocnych słowach o KE

– Koalicja Europejska była blokiem lewicowym, żeby nie powiedzieć lewackim. Świadczą o tym dokonania, pomysły wprowadzane przez polityków. Był tam PSL i PSL podzielał te poglądy. Przykładem takich poglądów lewackich jest aktywność prezydenta Warszawy i wprowadzanie programów dot. LGBT do szkół. To deprawacja dzieci. Na to wszystko godził się PSL – mówił Mariusz Błaszczak w radiowej Jedynce.

Umowa z USA

W dalszej części programu minister odniósł się do niedawnych ustaleń na linii Warszawa-Waszyngton. Mariusz Błaszczak zapewnił, że w ciągu najbliższych miesięcy Polska podpisze z USA umowę dot. Centrum Szkolenia Bojowego.

– W trzecim kwartale tego roku podpiszemy umowę z USA w sprawie Centrum Szkolenia Bojowego na poligonie w Drawsku Pomorskim. Będzie ono przeznaczone w dużej mierze dla wojsk amerykańskich i sprawi, że żołnierze armii USA będą mogli certyfikować swoje zdolności na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Niemiec – przekazał szef MON.