Dulkiewicz pozwie tygodnik "Sieci" za okładkę? Urząd "analizuje możliwe kroki prawne"

Chodzi o okładkę, na której Aleksandra Dulkiewicz znalazła się w otoczeniu Donalda Tuska i Pawła Adamowicza. Przy pomniku na Westerplatte i Pomniku Poległych Stoczniowców, wśród flag ze swastykami, tygodnik umieścił pytanie "Czy Gdańsk chce do Niemiec?". Okładkowy artykuł został poświęcony trudnym relacjom władz Gdańska z rządem. Zwrócono w nim uwagę na wyraźne próby podkreślania odmienności tego miasta od reszty kraju.

– Nie mogę ukryć oburzenia i smutku. "Czy Gdańsk chce do Niemiec?". Takie pytanie zostało dzisiaj publicznie postawione. Byłoby ono absurdalne, albo można by je traktować jako prowokację czy niesmaczny żart, ale niestety takie nie jest – powiedziała prezydent Gdańska pytana przez dziennikarzy o okładkę. I dodała: – Poddawane w wątpliwość jest to, czy jesteśmy częścią Polski, czy jesteśmy patriotami. Trudno mi ukryć zdenerwowanie, bo myślę, że mało które miasto, które doświadczyło tak boleśnie różnych historii, umiało się z tego podnieść.

Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że jej urząd "analizuje możliwe kroki prawne" w tej sprawie.