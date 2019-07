Biedroń przeciwny budowie elektrowni atomowej. Jako argument przytacza serial "Czarnobyl"

Wiosna Roberta Biedronia sprzeciwia się konwencjonalnym źródłom energii i zapewnia, że jeśli dojdzie do władzy, w niedługiej perspektywie czasowej zlikwiduje kopalnie węgla i postawi na tzw. zieloną energię. Okazuje się, że partia jest przeciwna nie tylko węglowi, ale także ma duże wątpliwości co do energetyki jądrowej.

Lider Wiosny Robert Biedroń był gościem programu "Onet Rano". Polityk stwierdził, że jego formacja nie jest entuzjastycznie nastawiona do budowy w Polsce elektrowni atomowej. Dlaczego? Jako przykład podał katastrofę elektrowni w Czarnobylu. Biedroń powołał się na hitowy serial HBO "Czarnobyl". "Bezpodstawne podkopywanie bezpieczeństwa energetyki jądrowej, która jest najbezpieczniejszym źrodłem wytwarzania energii (m. in. wg rankingu Forbes liczba zgonów/bln kWH)" – tak słowa Roberta Biedronia komentuje Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka24.pl. "Dość prymitywne straszenie Czarnobylem (sytuacja z tej elektrowni praktycznie nie może się już powtórzyć, o „braku kontroli” trudno jest mówić w odniesieniu do reaktorów GEN III, jakby pan Robert „przeczytał parę książek”, ale tych naukowych, to by wiedział)" – zwraca uwagę red. Jakub Wiech. Robert Biedroń stwierdził: – Jesteśmy sceptyczni także dlatego, że wiemy, że jest ciekawsza alternatywa. Bardziej ekologiczna i ekonomiczna, czyli odnawialne źródła energii. Polska buduje elektrownię atomową od kiedy byliśmy dzieciakami i do dzisiaj tego nie zrobiono. Czytaj także:

SLD zdecydował, jak idzie do wyborów. Wszystko już jasneCzytaj także:

Biedroń: Mamy dwa scenariusze na stole