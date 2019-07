Nie żyje trzech górników z kopalni Staszic

Transport ich ciał na powierzchnię może potrwać jeszcze kilka godzin. Jak podała PGG, sześciu kolejnych górników jest już w szpitalach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że stan co najmniej jednego z rannych jest ciężki.

Do silnego wstrząsu doszło dziś ok. godziny 14 w kopalni Staszic w Katowicach należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Popołudniowy wstrząs został zaliczony do kategorii wysokoenergetycznych. Wstępnie jego magnitudę szacuje się na 2,66 w skali Richtera. Był również odczuwalny na powierzchni.