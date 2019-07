Premier: Będą renty specjalne dla rodzin górników, którzy zginęli w kopalni Murcki-Staszic

Wdowy po górnikach, którzy zginęli w wyniku wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic oraz ich dzieci otrzymają renty specjalne. Na Śląsk jedzie minister energii Krzysztof Tchórzewski – takie informacje przekazał na antenie Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk. Jak potwierdził, rząd jest w stałym kontakcie z władzami Polskiej Grupy Górniczej.

Do silnego wstrząsu doszło dziś ok. godziny 14 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Kopalnia należy do Polskiej Grupy Górniczej. Popołudniowy wstrząs został zaliczony do kategorii wysokoenergetycznych. Wstępnie jego magnitudę szacuje się na 2,66 w skali Richtera. Był również odczuwalny na powierzchni. Na miejscu pracowało dziewięciu górników. Trzem udało się samodzielnie wyjechać na powierzchnię. Wszyscy trafili do szpitala. Pozostali byli transportowani przez kolegów.

Wszczęto już postępowanie mające zbadać przyczyny zdarzenia. Okoliczności wypadku wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego.

To największa w tym roku tragedia górnicza.