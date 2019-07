"Polski Kennedy, lider opozycji". Ziemkiewicz o Petru: Tak wdzięczny obiekt do różnego rodzaju komentarzy już się nie trafi

Rafał Otoka-Frąckiewicz z wsensie.pl oraz Rafał A. Ziemkiewcz z "Do Rzeczy" poruszyli temat odejścia Ryszarda Petru z polskiej polityki.

– Wstałem rano, dowiedziałem się co się stało i poszedłem dalej spać. Żeby to przespać jakoś – ironizował Rafał Otoka-Frąckiewicz. – Ja zanim poszedłem spać dowiedziałem się, co się stało. Przeczytałem ten sławny wywiad i spać nie mogłem, powiem szczerze. Dlatego tak kiepsko wyglądam dzisiaj (...) Proszę Państwa, Ryszard Petru odchodzi z polityki. Ja nie wiem, czy to do ludzi dociera. Ryszard Petru odchodzi z polityki. Nie wiem, co my zrobimy w tej sytuacji, ponieważ tak wdzięczny obiekt do różnego rodzaju komentarzy już się nie trafi. Polski Kennedy, lider opozycji – stwierdził Rafał A. Ziemkiewicz.

– Trzeba powiedzieć, że to jest fenomen (...) Znaleźć drugiego takiego gościa. Cztery lata temu był sobie spokojnie cenionym, szanowanym analitykiem bankowym. Zarabiał duże pieniądze. Nie wiem, czy mu się należały, ale je zarabiał, miał pewną robotę, mógł sobie siedzieć w tym banku. I pewnego dnia postanowił zostać politykiem – dodał Ziemkiewicz.

